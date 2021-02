Das Corona-Kurzarbeitsmodell geht in die vierte Phase. Wie die türkis-grüne Regierung gestern, Mittwoch, bekannt gab, wird das Modell um drei Monate bis Ende Juni verlängert. Danach soll es einen schrittweisen Ausstieg geben. An den Bedingungen ändert sich in der vierten Phase kaum etwas. Unverändert bleibt die Nettoersatzrate von 80 bis 90 Prozent des Lohnes für Arbeitnehmer. Die Arbeitszeit kann im Normalfall auf 30 Prozent verringert werden. In Branchen, die wegen des Lockdowns geschlossen