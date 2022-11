Regierung holt sich einen Teil der "Kriegsdividende" der Energiefirmen

Gleich heute hat die Regierung ihre Gewinnabschöpfung bei den Energiefirmen als Initiativantrag im Nationalrat eingebracht.Zwei bis vier Milliarden Euro wollen sich die Koalitionspartner von OMV, Verbund & Co holen. Diese doch etwas vage Schätzung begründete Finanzminister Magnus Brunner damit, dass der Energiemarkt in den kommenden Monaten weiter hohen Preisschwankungen unterworfen sein werde.

Ziel der Maßnahme sei es, "mehr Gerechtigkeit in die Szenerie der Verwerfung einkehren zu lassen", sagte Vizekanzler Werner Kogler. Der Krieg in der Ukraine habe zu einer Verknappung des Angebots vor allem bei Gas geführt. "Das lässt die Kassen bei den einen klingeln, die anderen bezahlen in einem Ausmaß, das nicht mehr hinnehmbar ist", so der Vizekanzler. "In Wahrheit könnte man sagen, das ist eigentlich eine Kriegsdividende."

ZIB 17:00: Die Regierung hat eine Steuer auf Übergewinne präsentiert:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kritik von der Opposition

Bei Öl- und Gasfirmen soll ein Teil des Gewinns abgeschöpft werden, bei den Stromerzeugern werden die Erlöse gedeckelt (siehe Grafik). Konkret soll bei Öl- und Gasfirmen der Durchschnittsgewinn der vier Jahre 2018 bis 2021 als Basis genommen werden. Liegt der aktuelle Gewinn um mehr als 20 Prozent über diesem Durchschnitt, so sollen 40 Prozent davon abgeschöpft werden.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Da aber zugleich weiterhin die Körperschaftssteuer auf diesen Gewinn fällig wird, komme es letztlich zu einer Abgabe von 65 Prozent dieser Gewinne, sagte Kogler. Falls Firmen nachweisen können, dass sie in erneuerbare Energie investieren, sinkt die Abschöpfung von 40 auf 33 Prozent. Betroffen seien hier etwa die OMV oder das Gasspeicherunternehmen RAG, so der Finanzminister. Unternehmen, die im Handel mit fossilen Energieträgern tätig sind, etwa Tankstellen, seien hingegen nicht erfasst. Bei stromerzeugenden bzw. -handelnden Firmen soll wiederum der Erlös mit 180 Euro pro MWh gedeckelt werden. Dieser maximale Erlös sinkt auf 140 Euro/MWh, wenn keine Investitionen in erneuerbare Energien nachgewiesen werden können. Abgeschöpft werden dann 90 Prozent des Erlöses, der 180 bzw. 140 Euro übersteigt.

Kritik an dieser Maßnahme kommt aus der Strombranche, weil man auf die Marktgegebenheiten zu wenig Rücksicht nehme. In einem wasserarmen Jahr wie heuer müssten die Stromversorger selbst von der Börse Strom zu einem Preis weit jenseits dieser 180 Euro zukaufen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Außerdem vermisst ein Branchenkenner den Lenkungseffekt bei dieser Abschöpfung.

Von der Opposition, der Arbeiterkammer und dem Gewerkschaftsbund kommt ebenfalls Kritik. Der SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried kritisierte den Vorschlag als "reines Übergewinngeschenk" für Energieunternehmen. "Bei geschätzten Übergewinnen der OMV von sechs Milliarden Euro im Jahr 2022 bleiben der OMV fünf Milliarden über, und der Verbund kann überhaupt fast den gesamten Übergewinn für das Jahr 2022 behalten, weil die Steuer erst ab 1. Dezember greift."

Die betroffenen Unternehmen selbst, allen voran die OMV und der Verbund, reagierten zurückhaltend. Man müsse den Gesetzestext erst genau analysieren, Details fehlten noch. (hn)