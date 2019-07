Über das Vermögen der Regauer Großdruckerei kb-offset Kroiss&Bichler ist am Montag am Landesgericht Wels über Eigenantrag ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das berichtet der Gläubigerschutzverband KSV 1870 in einer Aussendung. Kroiss&Bichler beschäftigte sich mit sogenanntem Bogenoffsetdruck. Laut KSV soll das Unternehmen kurzfristig fortgeführt werden, um noch vorhandene Aufträge zu erledigen. Dann soll es zu einer Schließung und Gesamtverwertung kommen. 50 Dienstnehmer