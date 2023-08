Recycling von E-Auto-Batterien soll ab 2030 rentabel sein

In den Batterien von E-Autos befinden sich Rohstoffe wie Lithium und Nickel.

Bis Juli 2023 wurden heuer laut Statistik Austria knapp 26.700 Elektroautos in Österreich neu zugelassen, ein Plus von mehr als 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2022 wurden rund 34.000 E-Autos angemeldet. Je mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge unterwegs sind, desto drängender wird auch die Frage, was mit den verbauten Akkus nach Ablauf ihrer Lebensdauer geschieht.