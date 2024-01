Rechtsfrage: Gutscheine gelten grundsätzlich 30 Jahre, eine Bargeldablöse ist nicht möglich

„Ich habe zu Weihnachten Gutscheine für klassische Konzerte bekommen, was mich nicht interessiert. Aber kann ich diese in Bargeld umtauschen?“, fragen sinngemäß mehrere Leser. Insbesondere in der Weihnachtszeit, aber auch bei Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten ist er seit Jahren ein beliebtes Geschenk: der Gutschein. Nicht nur für Geschenkgeber ist er attraktiv, auch für die Aussteller haben Gutscheine eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Ein Recht auf "Umtausch" des