Rechtsfrage des Monats: "Was tun bei intensivem Essensgeruch?"

Frau H. fragt: „Was können wir bei Geruchsbelästigung machen? Im Vorjahr hat in der Nähe unseres Hauses ein griechisches Restaurant eröffnet. An manche Tagen ist der Essen-Fettgeruch so stark, dass ich mich nicht in meinem Garten aufhalten will. Mit den Enkeln gehen wir auch im Winter oft in den Garten zum Spielen. Windbedingt und an stark frequentierten Tagen ist der Geruch sehr lästig. Ich fürchte mich schon auf die Sommerzeit. Wir können uns dann nicht vor unserem Pool aufhalten.