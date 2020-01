Die Ziele der neuen Bundesregierung beim Klimaschutz sind ambitioniert. Dass man rasch Erdöl und Kohle als Brennstoff für Heizungen abschaffen will, ist beschlossene Sache. Bis 2040 sollen aber auch die Gasheizungen Geschichte sein. Wenn sie mit fossilem Erdgas betrieben werden. Wie realistisch ist so ein Vorhaben? Und was bedeutet das für Gasversorger einerseits und Kunden andererseits?