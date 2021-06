Rascher Wechsel bei OMV: Alfred Stern folgt Seele

WIEN. Jetzt ging es schneller als angekündigt: Statt einer internationalen Ausschreibung des Chefpostens bekommt die OMV einen neuen Chef aus den eigenen Reihen. Dabei wurde der Headhunter für die Managersuche gerade erst ausgewählt. Der jetzt leer ausgeht, denn mit Alfred Stern, der erst seit April im Vorstand des größten österreichischen Industriekonzerns ist, kommt es zu einer internen Lösung. Der Steirer folgt Rainer Seele – und zwar schon zum 1. September.

Er erhielt einen Drei-Jahresvertrag mit einer Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre bei beiderseitiger Zustimmung. Seele wird mit 31. August 2021 aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Seele hatte im April angekündigt, seinen im Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen – aber er wollte ursprünglich nicht vorzeitig gehen. Nun wird der 61-Jährige einvernehmlich per 30. August ausscheiden.

Lange Diskussion

Damit ist ein interner Machtkampf zugunsten des früheren Borealis-Chefs entschieden. Stern steht für die Transformation des Mineralölkonzerns in Richtung eines Basischemie-Unternehmens. Mit der Übernahme der Mehrheit an der Borealis im Vorjahr hatte Seele diesen Weg eingeschlagen und seine eigene Strategie Richtung Russland und der Exploration von Gasfeldern in Sibirien abgeändert.

Der gestrigen Aufsichtsratssitzung war ein Hearing vor dem Präsidium des Aufsichtsrates vorausgegangen. Anschließend wurde im Aufsichtsrat lange diskutiert, bis Stern eine breite Mehrheit hinter sich vereinen konnte. Johann Pleininger, Vize-Vorstandschef, war ebenso im Rennen. Mit Stern hat sich der Favorit des Aufsichtsratsvorsitzenden Mark Garrett durchgesetzt. Garrett war selbst viele Jahre Borealis-Chef und steht erst seit Ende September des Vorjahres an der Spitze des OMV-Aufsichtsratsgremiums. Garrett hatte den 56-jährigen Stern 2008 in das Unternehmen geholt – und war nie ein Freund Seeles.

Stern startete in der Borealis als Forschungschef und hat sich früh mit dem Kunststoff-Recycling auseinandergesetzt. Als Vorstandschef hat er dort mit Partnern aus der heimischen Kunststoffwirtschaft zahlreiche Forschungsprojekte zu diesem Thema auf den Weg gebracht.

Der Steirer hat an der Montan-Uni in Leoben als Kunststofftechniker promoviert und gilt als besonnener, international erfahrener Manager. Schon während seines Studiums machte Stern Praktika bei deutschen Chemiefirmen, seine Diplomarbeit schrieb er bei BASF in Ludwigshafen. Nach dem Studium arbeitete er 14 Jahre lang bei DuPont in der Schweiz.

An ihm wird es auch liegen, die zerstrittene und in Lager gespaltene Führungsmannschaft des teilstaatlichen Konzerns zu einen.

Vor Seeles Ankündigung im April seine einjährige Verlängerungsoption nicht zu ziehen, war die Kritik an seiner Person und seinem Führungsstil immer lauter geworden. Die Finanzinvestoren hatte er hingegen mit einer guten Entwicklung der Aktie auf seiner Seite.

31,5 Prozent der OMV gehören der Republik, der staatlichen Mubadala Gesellschaft aus Abu Dhabi gehören 24,9 Prozent, der Rest ist in Streubesitz, ein kleiner Anteil gehört den Mitarbeitern.