Raiffeisen: Null Euro für den Verkauf der Russland-Tochter?

Verkauft die Raiffeisenbank International, an der die Raiffeisenlandesbanken die Mehrheit halten, ihre Russland-Tochter oder nicht? Und wenn ja, zu welchem Preis? Diese Fragen stellen sich seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor knapp einem Jahr. RBI-Vorstandsvorsitzender Johann Strobl beschrieb bei der Präsentation der vorläufigen Geschäftszahlen für 2022 am Mittwoch die Situation.

"Wir prüfen alle strategischen Optionen für die Zukunft der Raiffeisenbank in Russland, einschließlich eines sorgfältig durchgeführten Exits", sagte Strobl: "Wir arbeiten seit Monaten mit Hochdruck." Der Rückzug einer Bank aus einem Land sei schon komplex und langwierig, wenn sich das Ganze innerhalb der EU abspiele, wie der Verkauf der RBI-Einheit in Bulgarien jüngst gezeigt habe. "In Russland haben wir eine Situation mit sich ständig ändernden Rahmenbedingungen, der Weg zur Lösung ist noch deutlich anspruchsvoller", sagte Strobl.

Interessenten für die russische Tochter

Es gibt zwar Interessenten für die russische Tochter (nicht aus dem Westen), jedoch hängt jede Entscheidung über einen Verkauf auch vom Wohlwollen des Kremls in Moskau ab. Dementsprechend ist das Szenario, dass die russische Tochter um null Euro abgegeben werden muss, auch ein realistisches. "Aber selbst dann haben wir immer noch eine Kernkapitalquote von 14 Prozent, was deutlich über den regulatorischen Anforderungen liegt", sagte Strobl.

Die russische Tochter ist eine Cash-Cow - trotz oder gerade wegen des Krieges und der Sanktionspolitik. Sie brachte im Vorjahr laut vorläufigen Zahlen einen Nettogewinn von rund zwei Milliarden Euro (plus 334,4 Prozent) . Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens die Stärke der russischen Währung Rubel im Vorjahr. Der Rubel hat vor allem von den hohen Energiepreisen und den staatlichen Devisenbeschränkungen profitiert. Zweitens müssen Unternehmen in Russland Erlöse aus Exporten binnen kurzer Zeit in Rubel umtauschen und sehr hohe Aufschläge zahlen, falls sie dann wieder in eine andere Währung tauschen. Drittens ist die RBI wegen der westlichen Sanktionen eine von wenigen Banken, über die Russen noch Geld – zu hohen Gebühren – ins Ausland transferieren können. Das Kreditportfolio in Russland wurde hingegen um rund 30 Prozent reduziert.

Insgesamt machte die RBI im Vorjahr rund 3,6 Milliarden Euro Nettogewinn. 2021 waren es 1,4 Milliarden gewesen. Ohne Russland, Weißrussland und den Erlös aus dem Verkauf der Bulgarien-Geschäfts betrug das Konzernergebnis noch 982 Millionen Euro. Auch das bedeutete ein Plus von 35 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. "Die Profitabilität des Geschäfts in Österreich sowie in den Regionen Zentraleuropa und Südosteuropa ist weiter robust", sagte Strobl. Die steigenden Zinsen haben auch zum steigenden Gewinn beigetragen. Die Kernkapitalquote beträgt 16 Prozent.

Restriktionen aus Russland

Der Gewinn aus Russland kann nicht in die Konzernzentrale nach Wien überwiesen bzw. in der Gruppe verwendet werden, weil Russland auch diesbezüglich Restriktionen erlassen hat. Spekuliert wird, dass die RBI bei ihrer Russland-Tochter auf Zeit spielt, um nach einem Ende des Krieges bzw. von Wladimir Putin als Präsident wieder normal Geschäfte machen und auf Gewinne zugreifen zu können. Das wollte Strobl nicht näher kommentieren. Es sei Spekulation, welches Regime es einmal in Russland geben werde und wie es weitergehe. Es sei auch schwer zu sagen, ob die aktuellen Bedingungen für Investoren aus "unfreundlichen Staaten" länger oder nur kurzfristig gelten.

Auf die moralische Frage angesprochen, sagte Strobl, dass die Geschäfte, die gemacht würden, "im Rahmen der Sanktionen" seien. "Das ist okay. " Vom Angriff Russlands auf die Ukraine sei man "schockiert und tief betroffen". Man helfe viel in der Ukraine und den ukrainischen Kollegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft