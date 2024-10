Premiere in Marchtrenk: TGW knackt erstmals Umsatzmilliarde

1,07 Milliarden Euro setzte die TGW im Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr um, nach 955,8 Millionen Euro im Jahr davor. Das Betriebsergebnis drehte von minus 600.000 Euro auf plus 29,6 Millionen Euro. Diese Zahlen verkündeten Vorstandsvorsitzender Henry Puhl und Finanzchef Clemens Bauernfeind am Donnerstag in der Tabakfabrik in Linz. Dort betreibt das Unternehmen mit der Initiative TGW Future Wings die Innovationswerkstatt Grand Garage. Innovationen seien es auch, die das Wachstum