Prachtbauten, Partys, Pleiten: Wie Rene Benko dem Land den Spiegel vorhält

"Was immer auch geschieht: Nie sollt ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken." – Erich Kästner Vor vier Jahren wurde Rene Benko von einem Wirtschaftsmagazin zum Mann des Jahres gewählt. Jetzt ist er ein Fall für die (Insolvenz-)Gerichte. Parallelen und Ähnlichkeiten mit anderen lebenden Überfliegern in Politik und Wirtschaft sind rein zufällig – aber nicht überraschend und ziemlich unvermeidbar. Rene Benko ist tatsächlich auch heuer eine