Polytec-Gründer steigt bei Schönfelder-Gruppe ein

Polytec-Gründer und Immobilienentwickler Friedrich Huemer steigt bei der You Will Like It Group (YWLI) ein: Er übernimmt 51 Prozent und somit die Mehrheit der YWLI Real Estate, die auf Investmentberatung, Bauträger- und Immobilienentwicklung spezialisiert ist. Die YWLI-Gruppe gehört Ex-Skistar Rainer Schönfelder und Thomas Schmid (nicht zu verwechseln mit dem Ex-ÖBAG-Chef).