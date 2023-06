Wie Greiner mit Kunststoff die Welt ein bisschen besser machen will

Die Erzeugung, Nutzung und Entsorgung von Kunststoff sind zentrale Themen unserer Zeit. Der Wertstoff Kunststoff weist einerseits viele Vorteile auf, etwa bezüglich Hygiene im Medizinbereich, Leichtigkeit der Produkte und Langlebigkeit, etwa wenn Lebensmittel in Kunststoff verpackt werden. Andererseits steht Kunststoff in der Kritik: Zur Erzeugung wird Erdöl benötigt, gelangt es in die Umwelt, drohen Gefahren.