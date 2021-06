Sieben große Zoos gibt es in Österreich. Sie stehen für besondere wissenschaftliche Begleitung und unterscheiden sich damit von anderen Tiergärten wie Wildparks. Der größte – und weltweit älteste – zoologische Garten ist Schönbrunn, der als Bundesbetrieb eine stabile finanzielle Basis hat. Auch der Zoo Hellbrunn in Salzburg, der Alpenzoo in Innsbruck, der Tierpark Herberstein und der Zoo in Linz dürfen mit kommunaler oder Landesbeteiligung auf öffentliche Gelder vertrauen.