Wie Dynell die Flugbranche  grüner machen will

Der Name des Unternehmens aus Mistelbach bei Wels (Gemeinde Buchkirchen) steht für "dynamisch, elektrisch, elektrisierend in der Luftfahrt". Gegründet wurde das Unternehmen von Gunnar Korb und Michael Brandstötter mit 25 Mitarbeitern: Ein Teil des Teams inklusive Gründern war vorher bei Hitzinger in Linz beschäftigt gewesen, das 2018 ein Insolvenzverfahren durchlaufen hat.