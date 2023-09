Weniger Bleistifte und Ordner: Wie sich PBS   für die Zukunft rüstet

1400 Mitarbeiter sind bei der PBS Holding mit Sitz in Wels beschäftigt. Diese ist in acht Ländern tätig.

Die Bagger sind im Sommer aufgefahren: Anfang Juli erfolgte in Wels der Spatenstich für ein Logistikzentrum der PBS Holding. Das Handelsunternehmen mit Sitz in Wels ist laut eigenen Angaben Marktführer für Papier-, Büro- und Schreibwaren in Zentraleuropa. Auch in Deutschland wird ein neues Logistikzentrum errichtet. Rund 30 Millionen Euro werden gesamt investiert. Die Fertigstellung ist für Juli 2024 geplant.