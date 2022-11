Anfangs noch von manchen als "Spinnerei" belächelt, hat sich in Oberösterreich eine Winzerszene etabliert, die sich durch eine Vielzahl von Winzercharakteren und Rebsorten auszeichnet. "Der Weinbau in Oberösterreich ist eine feine Nische mit Entwicklungspotenzial", sagt Klaus Stumvoll, Weinbaureferent der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Bis ins 17. Jahrhundert sei der Weinbau ein wichtiger Faktor in Oberösterreich gewesen, dann setzte die "kleine Eiszeit" dem ein Ende.