Der Arbeitstag beginnt zumeist am frühen Morgen mit dem Lesen von E-Mails meist schon am Frühstückstisch und endet erst, wenn die meisten Mitarbeiter bereits das Tagwerk beendet haben und nach Hause gegangen sind. Das Diensthandy wird bei vielen Unternehmenschefs nie ausgeschaltet: Auch am Abend, in der Nacht, am Wochenende oder im Urlaub könnte es sein, dass Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Lieferanten eine Frage haben, die keinen Aufschub duldet.