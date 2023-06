"Transparenz schaffen, Greenwashing vermeiden"

Große Herausforderungen, aber auch Chancen für Unternehmen: So beurteilt Bernhard Ditachmair von der Linzer Kanzlei Ditachmair & Partner die Regelungen: "Künftig werden Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsbemühungen intensivieren müssen. Diejenigen, die eine starke Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen und in ESG performen, werden wahrscheinlich von den Vorteilen in Bezug auf Investitionen und Marktreputation profitieren." Ob Kreislaufwirtschaft, soziale Verantwortung, Arbeitsbedingungen,