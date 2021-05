Private Banking ohne Zinsen

Ich habe noch nie so viel telefoniert wie in den Tagen, als die Pandemie den Kursrutsch an den Börsen ausgelöst hat", sagt Michaela Keplinger-Mitterlehner, stellvertretende Generaldirektorin der Raiffeisenlandesbank. So erging es allen, die in ihren Instituten für das Privatkundengeschäft und das Private Banking zuständig sind.