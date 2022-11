Pinke Mission mit Faible   für Sport

Den Rat seiner Eltern befolgte Andreas Weißenbacher nicht. Sein Vater wollte, dass er bei den Bundesforsten anheuert. Seine Mutter empfahl ihm, nach der HAK-Matura Postbeamter zu werden. Weißenbacher entschied sich für den deutschen Markenartikelkonzern Benckiser.

Heute ist Weißenbacher, der in wenigen Tagen seinen 63. Geburtstag feiert, Chef von rund 4400 Beschäftigten bei BWT. Der Wasseraufbereiter mit Zentrale in Mondsee gehört mit zuletzt rund 954 Millionen Euro Umsatz (laut Top-250-Ranking der OÖNachrichten) zu den größten Unternehmen im Salzkammergut – und ist nach einer "Erfrischungskur" wieder auf Wachstumskurs.

Verantwortlich dafür zeichnet in erster Linie der Unternehmensgründer und -chef, der es jedoch ablehnt, sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken. "Ich bin der Post-Andi aus Hintersee", sagt der Manager zu Gästen und spielt damit auf seine Heimat im Salzburger Flachgau an.

Von dort wagte Weißenbacher Anfang der 1980er-Jahre den Schritt zu Benckiser in Ludwigshafen. Mit 22 Jahren wurde ihm eine Geschäftsführung in der defizitären Wassersparte anvertraut, der "Benckiser Wasser Technik". Als diese verkauft werden sollte, bewahrte er sie vor dem Aus und erwarb die Sparte 1990 im Zuge eines Management-Buy-outs. Aus der Benckiser Wasser Technik entstand Best Water Technology. Um Verwechslungen mit einem anderen Unternehmen zu vermeiden, entschloss sich Weißenbacher, die Firma auf Pink umzufärben. Was anfangs belächelt wurde, ist mittlerweile das Markenzeichen der Mondseer.

Wasseraufbereitung und Nachhaltigkeit: Diese Themen sind die Säulen der Unternehmensphilosophie. Weißenbacher plädiert dafür, das "blaue Gold" lokal zu fördern und aufzubereiten. Entwickelt werden ökonomische und ökologische Systeme für Trinkwasser, Prozesswasser, Poolwasser sowie die Pharma- und Biotech-Industrie. Zu den Kunden gehören Privathaushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe, Hotels und Kommunen. 80 Prozent des Umsatzes macht BWT mit Geschäftskunden.

Personalabbau wieder wettgemacht

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen gingen auch an den Mondseern nicht spurlos vorbei. Im Herbst 2020 verpasste sich BWT ein Einsparungs- und Umstrukturierungsprogramm, das 100 Mitarbeiter betraf. Dieser Personalabbau ist laut Firmenbuch mittlerweile wieder aufgeholt: 4400 Beschäftigte sind an Bord, nach 4260 im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019 ist der Erlös um ein Fünftel gestiegen.

Breitenwirksam machen will der Firmenchef die Vision von einer etwas besseren Welt auch durch das großzügig angelegte Sponsoring. BWT ist in den Sportarten Formel 1, Skispringen und Fußball präsent. Die pinkfarbenen Ausweichtrikots des LASK sind vielen Anhängern ein Dorn im Auge, bei Bundesliga-Konkurrent Ried gibt sich das Unternehmen als Sponsor dezenter. Der Schweizer Skirennläufer Beat Feuz tritt ebenso in pinkfarbener Arbeitskleidung an wie der norwegische Skispringer Halvor Egner Granerud. Und in der Formel 1 ist BWT Sponsor des Teams Alpine und hat sich zum Ziel gesetzt, das Fahrerlager bis 2025 frei von Einwegplastikflaschen zu machen.

