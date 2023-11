Ohlsdorfer geben beim Recycling von  Autoreifen Gummi

Mit den kälteren Temperaturen und dem Start in die Vorweihnachtszeit sind auch all jene Autofahrer in Oberösterreich gezwungen, von Sommer- auf Winterreifen umzusteigen, die sich bisher noch einem Wechsel verwehrt haben. Die situative Winterreifenpflicht gilt seit 1. November, sie besagt, dass man bei winterlichen Straßenverhältnissen (Glatteis, Schnee, Schneematsch, Eis, Reif) nur mit Winterreifen fahren darf.