Neues Mühlviertler Werk: Startschuss für Hochhäuser aus Holz

Die Produktion von LOC Holz in Arbing im Bezirk Perg: Brettsperrholz-Elemente für effizienten, mehrgeschoßigen Holzbau

Ein Vortrag eines Klimaforschers an der Linzer Universität hat den Tragweiner Sägewerksbetreiber Rudolf Ortner (40) tief betroffen gemacht. Vom Problem zur Lösung war es nicht weit: "Der Holzbau wurde als wirksamste Waffe im Kampf gegen den Klimawandel dargestellt. Ich habe mir gedacht: Ich habe in 17. Generation ein Sägewerk, drei kleine Buben und möchte das Unternehmen einmal an die 18.