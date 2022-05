Nur fünf Mal stieg Alexander Sommer wetterbedingt in den vergangenen elf Jahren nicht auf sein (nicht elektrisches) Cyclocross-Fahrrad, um von seinem Wohnort Neumarkt im Mühlkreis zu seinem Arbeitsplatz beim IT-Unternehmen Dynatrace in Linz zu pendeln. An Wochentagen fährt er die 27 Kilometer nach Linz in einer Stunde und in eineinhalb wieder retour.