Kaiserlicher Moneymaker aus Oberösterreich

Klaus Panholzer will etwas weiterbringen, und das schon immer in seinem Leben. Als Wirtssohn des (1998 geschlossenen) Gasthauses Panholzer in Helfenberg ging es via Tourismusschule Bad Leonfelden und Sportmanagementstudium in Wien in die weite Welt. Formel-1-Duft umwehte Panholzers Nase bei Do & Co bis zum Jahr 2000. Dann rief Frank Stronach nach Kanada. Panholzer krempelte die Ärmel noch ein Stück weiter auf und dirigierte als Vizechef von Stronachs Business-Development zuletzt rund 4000