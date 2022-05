Die Zahl der Radfahrer in Österreich ist seit 2017 um 40 Prozent angestiegen. Einen weiteren Schub dürften die Firmenräder bringen, denn seit 2022 gibt es für diese auch in Österreich die rechtlichen Voraussetzungen für Dienstrad-Leasingangebote. In ganz Deutschland sind inzwischen mehr als 900.000 Diensträder unterwegs, über alle Anbieter gerechnet. Zahlreiche Mobilitätsunternehmen drängen nun auch bei uns in den Markt. firmenradl.at, bikeleasing.at, gigasport.at, jobrad.org, willdienstrad.at