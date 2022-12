Eine Branche im Umbruch

Es war das größte Branchentreffen der Welt, bei der 176.000 Fachbesucher im November in Düsseldorf zusammenkamen. Der Transformationsprozess, in dem sich die gesamte Branche der Kunststoffindustrie befindet, war an allen Ständen sicht- und spürbar. Denn die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen des European Green Deal erzwingen eine Änderung von einem linearen in ein zirkuläres Wirtschaftsmodell.