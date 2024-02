E-Autos: Leises Fahren, hoher Wirkungsgrad und die Krux beim Laden unterwegs

Wer nicht zu Hause oder zumindest in der Firma seinen Akku laden kann, sollte die Finger vom E-Auto lassen. Unterwegs laden ist sehr teuer.

Die Elektroautos kommen langsam, aber sicher auch in Österreich an. Im abgelaufenen Jahr wurden zwischen Neusiedler See und Bodensee insgesamt 239.150 Pkw erstmals zum Verkehr zugelassen. Auf rein elektrische Pkw entfielen 47.621 Neuzulassungen – oder 19,9 Prozent. Zum Vergleich: Pkw mit Dieselmotor kamen nur noch auf 19,5 Prozent Marktanteil.