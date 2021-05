In der Gemüseabteilung eines Supermarktes läuft auf einem Großbildschirm eine Werbung, bei dem ein Kind in einen steirischen Apfel beißt. Aus der Handelsforschung weiß man: Dieses Bewegtbild erhöht den Kaufanreiz um 30 Prozent. In den repräsentativen Handelsfilialen der Zukunft spielt Technik die entscheidende Rolle. Entweder für kundenspezifische Werbung, elektronische Preisauszeichnung und die damit verbundenen Vorteile in der Warenverwaltung oder beim Bezahlen der Ware. Die OÖN haben mit