Wunder- Wunderwelt, ich lebe so, wie es mir gefällt. Wunder- Wunderwelt, ich lebe frei für meine Welt" sang Klaus Pruenster im Jahr 1982. Es war in diesem Jahr der erfolgreichste österreichische Song, der veröffentlicht wurde. Wäre das in den USA der Fall gewesen, wäre der gebürtige Vorarlberger aus Feldkirch ein gemachter Mann gewesen. So aber kam es doch ein wenig anders. 1980 war Pruenster nach dem Musikstudium in Bregenz und Feldkirch nach Linz übersiedelt und unterrichtete im