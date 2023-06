Linzer Gastronomie-Investor Philipp Kaufmann: "Hätte gerne die Bosna erfunden"

1. Wie erklären Sie einem sechsjährigen Kind, was Sie beruflich machen? Ich bin Unternehmer und habe einen richtig coolen Job. In meinen Gastronomiebetrieben kochen wir gutes Essen, organisieren beispielsweise Kindergeburtstage, und bei M.A.N.D.U. helfen wir Menschen, fitter und gesünder zu werden. 2. Und was antworten Sie auf die Frage, warum Sie dafür Geld bekommen? Wenn unsere Ideen und Vorstellungen bei den Leuten gut ankommen oder unser gekochtes Essen schmeckt, werden wir von den