Pakete im Eiltempo: Abends in Linz, mittags in New York

180 Mitarbeiter schlagen bei DHL in Hörsching 11,5 Millionen Pakete pro Jahr um.

Wenn sich der Arbeitstag für den Großteil der Oberösterreicher dem Ende zuneigt, ist Arkadiusz Orzyszek in seinem Element. Dann beginnt für den Leiter der DHL-Niederlassung in Hörsching und seine Kollegen hektisches Treiben: Lastwagen entladen, Pakete auf das Förderband legen, Maschinen überwachen, zollpflichtige Sendungen erneut überprüfen, Container befüllen, zum Flugzeug bringen, das Flugzeug beladen – und hoffen, dass kein Packerl vergessen und alles an Bord richtig gewogen, gemessen,