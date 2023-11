Österreicher unterschätzen Ökostrom und sind für die Energiewende

Die Energiewende wird Österreich mindestens 60 Milliarden Euro kosten und bringt wohl einen der wichtigsten Transformationsprozesse in der Geschichte des Landes. Die Bevölkerung begrüßt die Energiewende und die erforderlichen Maßnahmen mit großer Mehrheit. In einer Umfrage von Peter Hajek im Auftrag der Energie AG Oberösterreich geben sich die Bürger sogar tolerant, was den Bau neuer Ökostrom-Kraftwerke betrifft. Das deckt sich nicht unbedingt mit den Erfahrungen aus der Praxis.