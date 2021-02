Österreich, Deutschland und Schweiz: Wer steuert besser durch die Krise?

Österreich sperrte diese Woche die Geschäfte auf, die Schweiz sperrte sie zu. In Deutschland sind sie nach wie vor geschlossen. Heute wollen Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten darüber beraten, ob sie auch weiterhin geschlossen bleiben. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass der Lockdown aufrecht bleibt.

Gemeinsam haben die drei Länder nur, dass sie wirtschaftlich stark und erfolgreich sind. Beim Umgang mit Corona gehen sie unterschiedliche Wege. Aber wer war bisher am besten beim Umgang mit der Krise? Sieht man auf die ökonomischen Daten, dann ist die Antwort einfach: die Schweiz. Die Rezession im Vorjahr war weniger tief. Das Loch im Budget ist weniger groß.

"Österreich ist da leider das Schlusslicht", sagt Gabriel Felbermayr, aus Oberösterreich stammender Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Ihn hat vor allem der Rückgang der österreichischen Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2020 um vier Prozent überrascht. In Deutschland stagnierte die Wirtschaft. "Das lässt sich mit dem Ausfall des Wintertourismus nicht erklären, da ist ja in den Skigebieten noch nichts los", so Felbermayr.

Dass die Schweiz im Vorjahr relativ gut durch die Krise kam, hat mit den "Eigenheiten der Schweizer Wirtschaft" zu tun, sagt Jan-Egbert Sturm, Direktor der Konjunkturforschungsstelle (KOF) an der ETH Zürich. Die Schweiz habe einen großen Pharmasektor und viele große Finanzdienstleister, die von der Krise nicht allzu sehr getroffen wurden.

Es gebe aber noch eine Besonderheit der Schweizer Volkswirtschaft, die nicht so bekannt sei: der sogenannte Transithandel. Das seien riesige Unternehmen, die den weltweiten Rohstoffhandel dominierten, so Sturm. Als Beispiel sei hier nur Glencore genannt. "Ohne diese Konzerne wäre die Rezession um 1,5 Prozentpunkte tiefer gewesen", sagt Sturm.

Während in allen drei Ländern die Industrie und die Bauwirtschaft gut laufen, leiden Einzelhandel und Gastronomie besonders. In diesen Bereichen war die Schweiz besonders knausrig. "Da könnte sich die Schweiz schon etwas mehr leisten", sagt der gebürtige Niederländer Sturm.

Auch Felbermayr sieht das ähnlich, umgekehrt sei aber Österreichs Regierung besonders großzügig gewesen, großzügiger als die deutsche. Die habe zwar große Programme aufgelegt, davon sei aber viel Geld noch nicht geflossen. Für ein Urteil, wer am besten durch die Krise steuert, sei es noch zu früh, sagt Felbermayr. "Wir sind noch mitten drin. Abgerechnet wird zum Schluss."