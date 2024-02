Öffnungszeiten: Gesetz "absurd" und "nicht zeitgemäß"

25 Standorte hat der „KastlGreissler“ mit Chef Christoph Mayer – in Bayern ist wesentlich länger offen als in Österreich.

Die Selbstversorgungsbox betreten, Ware selbst scannen, mit Karte oder bar bezahlen: So funktioniert der "KastlGreissler" an 25 Standorten in Österreich und Bayern. "Wir wollen die Nahversorgung sicherstellen", sagt Chef Christoph Mayer. Im Fokus sei regionale Ware, man sei Vollsortimenter. Auch mit zwei oberösterreichischen Gemeinden laufen Gespräche.