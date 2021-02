Seit 1992 wurden noch nie so wenig Reisende an den sechs österreichischen Flughäfen wie im Corona-Jahr 2020 gezählt: 9,3 statt 36 Millionen Fluggäste (2019). In Linz sah es wegen des starken Charter-Segments noch finsterer aus: Hier gab es 2020 ein Minus von 88 Prozent bei den Passagieren. Die Frachtraten zogen ab dem Sommer dank einer neuen Istanbul-Verbindung wieder an: Dorthin exportierten Unternehmen aus ganz Österreich vor allem Maschinen und Arzneimittel.