Der kleine Wälzlagerhersteller NKE in Steyr ist nach wechselvollen Jahren wieder auf Wachstumskurs. Im Vorjahr hat die Firmengruppe mit Werken in Steyr und Shanghai (China) 60 Millionen Euro umgesetzt. Das ist nach eigenen Angaben ein Plus von 40 Prozent zum Vorjahr und bedeutet ein Allzeithoch.