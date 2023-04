Neue Ermittlungen gegen den größten Milchbauern

Der größte Milchbauer Österreichs, Johann Konrad aus Pfaffing, ist weiter im Fokus der Justiz. Seit voriger Woche ermittelt die Staatsanwaltschaft Wels wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Verbotsgesetz, wie die Anklagebehörde bestätigt. Der Verfassungsschutz sei mit Erhebungen beauftragt worden. Konrad, der auch Sprecher der kammerkritischen Agrargemeinschaft Österreich (AGÖ) ist, soll in seinem WhatsApp-Status, den tausende Personen sehen können, am 17. März Bild und Text mit nationalsozialistischem Bezug gepostet haben – daher der Vorwurf der Wiederbetätigung. Die Anzeige war anonym erfolgt. "Das ist ein Fake, ich würde so etwas nie machen", sagt Konrad: "Es ist eine bodenlose Frechheit, wie mir hier jemand schaden will." Wer soll dahinterstecken? "Ich weiß es nicht, aber ich stehe natürlich in der Öffentlichkeit und kritisiere das aktuelle System Landwirtschaft."

Wie berichtet, läuft bereits ein Strafprozess gegen Konrad. Er ist wegen des Verdachts auf Verhetzung mit antisemitischem Inhalt angeklagt, auch hier geht es um ein Posting im WhatsApp-Status (im Vorjahr). Derzeit wird Konrads altes Handy geprüft. In beiden Fällen gilt die Unschuldsvermutung.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens