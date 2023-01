Neue Dynamik: Auch Energie Ried senkt Strom- und Gaspreise

Die stark gesunkenen Großhandelspreise machen es möglich, dass Energieversorger die Strom- und Gastarife senken - für Neukunden. Die Energie Ried verlangt derzeit noch 59,99 Cent brutto pro Kilowattstunde (kWh) für Strom und 29,99 Cent für Gas. Ab 1. Februar werden die Preise an jene für Bestandskunden angepasst. Sie liegen dann bei 35,88 Cent und 21,71 Cent. Wenn die Großhandelspreise länger in den aktuellen Bereichen bleiben bzw. weiter sinken würden, könne man in den nächsten Monaten über