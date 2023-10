Neue Biografie: Das Vermächtnis des Dietrich Mateschitz

So spektakulär sein Lebenslauf vom Steirerbuam zum Milliardär auch gewesen war, als Didi Mateschitz am 22. Oktober 2022 nach einer Krebserkrankung diese Welt verließ, geschah das fast heimlich, still und leise. Es gab wohl Trauerminuten vor einem Formel-1-Rennen und einigen Fußballspielen, der Abschied vom 78-jährigen geschah aber im kleinsten Kreis abseits der öffentlichen Wahrnehmung.