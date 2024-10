Nach Windhager-Pleite: Meir-Gruppe aus Wels kauft Werkshalle in Pinsdorf

Künftig könnten sich Betriebe in der 2,5 Hektar großen Halle einmieten.

Im Jänner war der Heizungshersteller Windhager aus Seekirchen am Wallersee in die Insolvenz geschlittert. Das operative Geschäft wurde nach rund vier Wochen von der Mutter des Mondseer Wasseraufbereiters BWT übernommen und fortgeführt. Unklar war, wer das unfertige Werk in Pinsdorf bei Gmunden, das für Wärmepumpen-Produktion gedacht war, aus der Masse kaufen würde.Nun hat der Masseverwalter der Konkursfirma Windhager Logistik GmbH, Johannes Hirtzberger, den Zuschlag erteilt, das Landesgericht