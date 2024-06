Nach EU-Wahl: Kursverluste an Europas Börsen

Am Montag nach den Wahlen zum Europäischen Parlament sind einige Börsen des Kontinents mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Zwischenzeitlich verlor der deutsche Leitindex DAX bis zu 0,8 Prozent, der Euro-Stoxx 50 (die fünfzig größten börsenotierten Unternehmen Europas) fiel um 1,29 Prozent. Besonders stark nach unten ging es an der Pariser Börse: Der französische Leitindex CAC-40 büßte am Abend 1,69 Prozent ein.