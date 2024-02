Mühlviertler Gasleitung: Einigung auf Förderung für Gasleitung oder Schattenboxen?

Bei Oberkappel, direkt an der deutschen Grenze, befindet sich ein wichtigerGasknotenpunkt. Dort treffen die Leitungen PENTA-West und WAG zusammen.

Ein unwürdiges Schauspiel. So kommentiert Neos-Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer das politische Hin und Her zwischen Klimaministerium und Finanzministerium wegen des Ausbaus der Gasleitung Wag-Loop im oberen Mühlviertel. Die Neos haben eine gleichlautende parlamentarische Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner (VP) und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) gestellt, im Budgetausschuss des Nationalrats diese Woche war die Leitung bzw. die mögliche finanzielle Unterstützung dafür