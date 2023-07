 Millionenprojekt: Was passiert mit der Brau-Union-Zentrale in Linz?

Seit 1836 ist das Gelände an der Poschacherstraße ein Brauereistandort.

Es ist wohl das größte innerstädtische Gewerbegebiet in Linz, das zur Disposition steht und seiner Neuentwicklung harrt. Das Areal der Brau Union in der Linzer Poschacherstraße könnte bald verkauft und völlig neu gestaltet werden. Entsprechende Gerüchte halten sich schon länger auf dem Immobilienmarkt. Die 72.000 Quadratmeter große geschichtsträchtige Fläche soll zum Verkauf stehen. Die Tochtergesellschaft des niederländischen Heineken-Konzerns, die logistisch günstig in der Nähe der