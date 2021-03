Millioneninvestment: Betten Reiter mit neuem Zuhause in Linz

Alles neu bei Betten Reiter in Linz: Der Leondinger Spezialist für Heimtextilien übersiedelt seine Linzer Filiale vom Volksgarten in Richtung Taubenmarkt. "Am Volksgarten haben nach der Errichtung des Musiktheaters die Fußgängerströme gefehlt", sagt Peter Hildebrand, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens, heute, Dienstag, bei einem Pressegespräch in Linz. Daher habe man sich entschieden, ganz in die Nähe der Linzer Landstraße zu übersiedeln. Das neue Geschäft entsteht auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern, auf zwei Ebenen, verbunden durch Lift und Rolltreppen. Geplant ist unter anderem eine Matratzen-Abteilung mit Geruchsinszenierung. "Wir glauben fest an die Zukunft Innenstadt", sagt Hildebrand. Die Kunden würden das Einkaufserlebnis schätzen, das habe die Corona-Krise gezeigt: Der Onlineshop habe sich zwar gut entwickelt, "aber Onlineshopping ist nicht dasselbe wie ein Beratungsgespräch". Kein Bildschirm könne die Farbe eines Produkts in natura abbilden: "Diese Dinge ergänzen sich, ein Onlineshop schadet dem stationären Handel nicht."

Insgesamt 4,5 Millionen Euro investiert das Handelsunternehmen, das 1953 in Linz gegründet wurde, im laufenden Geschäftsjahr (per 28. Februar) in die Modernisierung seiner Filialen: Neben dem Geschäft in Linz wird auch die Filiale in der Plus City in Pasching umgebaut, ein weiterer Flagshipstore entsteht in Vösendorf. Auf den Standort in Linz entfallen 800.000 Euro. Die Eröffnung ist für September geplant. "Wir stemmen diese Investitionen aus dem Cash-flow", sagt Hildebrand.

Hanf kommt heuer ins Programm

Das Geschäftsjahr 2020/21 hat Betten Reiter mit einem Umsatz von 73 Millionen abgeschlossen, ein Minus von von zehn Prozent im Jahresvergleich: Man habe die Filialen 98 Tage geschlossen halten müssen, sagte Hildebrand. Mithilfe des Onlineshops habe man vieles kompensieren können. Außerdem sei die Nachfrage der Kunden nach Heimtextilien durch die Decke gegangen: Die Leute hätten nicht auf Urlaub fahren können und hätten viel Geld in die Verschönerung ihres Heims investiert. Zudem sei die Nachfragen nach Waschen und Reinigen der Produkte hoch gewesen. Heuer rechnet man bei Betten Reiter auch wieder mit einem deutlichen Umsatzplus auf 89,5 Millionen Euro - unter der Voraussetzung, dass es zu keinem erneuten Lockdown komme. 374 Mitarbeiter sind in 18 Filialen beschäftigt, 20 sollen es in Linz sein: Man suche derzeit auch weitere Mitarbeiter, sagt Hildebrand. Die Nachfrage der Kunde nach nachhaltigen, veganen Produkten sei ungebrochen hoch: Darum wird Betten Reiter sein Sortiment heuer um ein Hanf-Produktprogramm erweitern.