Millionendeal: Steigt Wüstenrot bei Oberbank aus?

Die Wüstenrot-Gruppe in Salzburg möchte offenbar ihren Anteil an der Oberbank veräußern. Die Oberbank will dazu keinen Kommentar abgeben. Den OÖNachrichten wurde allerdings von institutionellen Investoren bestätigt, dass ihnen aus dem Paket von Wüstenrot Anteile mit einem Abschlag von acht Prozent angeboten worden seien.