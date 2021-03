Anfang Februar hat das Management des Technologiezulieferers Miba die Belegschaft des vor zwei Jahren in Braunschweig zugekauften Werks informiert, der Standort werde nächstes Jahr zugesperrt. 270 Arbeitsplätze sind davon betroffen. Zwei weitere Werke werden zusammengelegt. In dem Fall erhalten die 100 Arbeitnehmer in Göttingen aber das Angebot, in das 35 Kilometer entfernte Schwesterwerk nach Osterode zu übersiedeln.