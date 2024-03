Metallverarbeiter SMW: In einer Brücke in Taiwan steckt ein Stück Hofkirchen

So soll die 920 Meter lange Danjiang-Brücke in der Hauptstadt Taiwans nach der Fertigstellung 2025 aussehen.

Vier Container mit insgesamt 100 Tonnen an Stahlkomponenten werden im Mai auf die Reise nach Taipeh gehen. Wenn sie nach rund zehn Wochen in der Hauptstadt der ostasiatischen Insel Taiwan ankommen, werden sie im Sommer Teil eines beeindruckenden Bauwerks: Die weltweit einzigartige Danjiang-Brücke soll von nur einem einzigen Pfeiler – der 200 Meter in die Höhe ragt – getragen werden.