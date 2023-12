Metaller-Abschluss: Etliche Betriebe wollen neue Härtefallklausel nutzen

Fast zehn Wochen nach Verhandlungsstart haben die Metallgewerkschafter in allen sechs Fachgruppen einen einheitlichen Abschluss erreicht. Zehn Prozent plus auf die Ist-Entgelte, allerdings gedeckelt auf 400 Euro pro Monat. Das ergibt in den einzelnen Fachgruppen ein durchschnittliches Plus zwischen 8,6 bis 8,9 Prozent – je nachdem, wie viele Gutverdiener eingeschliffen werden (Details dazu im untenstehenden Kasten).