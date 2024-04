Mehrheitseigentümer von Amag und Lenzing sucht strategische Partner

Die Industriebeteiligungsgesellschaft B&C, die an den beiden Unternehmen sowie an Semperit mehr als 50 Prozent hält, hat angekündigt, dass es kein "Dogma mehr ist, mehr als 50 Prozent zu halten", wie B&C-Aufsichtsratschef Wolfgang Hofer bei einem Pressegespräch am Montag in Wien betonte. Am liebsten wären ihm strategische Partner.